La Flavioni riparte con il piede giusto nella prima giornata di ritorno del campionato di Serie A2 femminile, girone D, superando al PalaSport Insolera-Tamagnini il Follonica con il punteggio di 31-20. Un successo fondamentale per le civitavecchiesi, che avevano bisogno di vincere per continuare a inseguire il sogno playoff, arrivando al match da terza forza della classifica.

La squadra allenata da Patrizio Pacifico, trascinata da Ferretti e compagne, ha però dovuto faticare più del previsto in avvio. Nei primi 15 minuti le maremmane, lontane dalle posizioni di vertice ma combattive, hanno tenuto testa alla Flavioni. La svolta arriva con un parziale di 5-1 che indirizza la gara: le padrone di casa aumentano ritmo e intensità, chiudendo il primo tempo avanti di sei reti.

Nella ripresa spazio anche alle giovani, senza mai perdere il controllo del match. Ottime le prestazioni individuali: sette reti per Crosta, sei gol a testa per Spizzico e Bartoli, mentre tra i pali De Santis e Agapi si fanno trovare pronte, parando un rigore ciascuna. Da applausi anche il bellissimo gol dalla distanza di Massarroni.

Con questa vittoria la Flavioni rimane in scia del duo di testa, tra cui la Tushe Prato, prossimo avversario in uno scontro che dirà molto sul futuro del campionato. Curiosità finale: l’intera gara si è giocata con un fragoroso e incessante rumore di fondo, mai individuato e impossibile da spegnere, che ha fatto da insolito sottofondo e che è stato fortunatamente limitato dai tanti incitamenti di entrambe le tifoserie.

