Il buongiorno ai lettori lo porge Nicola Nibbio che oggi festeggia il suo compleanno. Un mondo di auguri dal figlio Davide, dalla mamma Lina, dalla sorella Elisabetta, dal fratello Roberto, dai famigliari, dagli amici e da tutta la nostra redazione.

Mario Di Franco

LE ESORTAZIONI E GLI ENIGMI DELLA LUNA (a cura di Mario Di Franco) – La Luna si prepara alla festa. Si fa grande grande fra le stelle del Granchio, e…

L’Ariete rispolvera il nido e la casa profuma di rose. Il passato vuole attenzioni e l’emozione apre la porta.

I​​​​​​l Toro racconta una storia e qualcuno scrive due righe. I fratelli fanno le smorfie e insieme si viaggia nei pressi.

I Gemelli guadagnano bene e comprano vesti lucenti. Sicurezza ed emozioni e chi oggi spende ha avuto ragione.

Il Granchio risplende di Luna ed appare in mezzo agli astanti. Vince se sprigiona la forza e se agisce con fare sicuro.

Il Leone guarda le scene e da solo considera i fatti. In un angolo attende la Luna e domani si vince e si parte.

La Vergine chiede consiglio agli amici che ruotano intorno. Collabora e progetta l’evento e conosce persone per bene.

La Bilancia si alza su tutti e pretende di vincere adesso. Concreta realizza l’affare e si mostra forte e potente.

Lo Scorpione si sposta dal nido e svolazza lontano dall’ovvio. Stranieri e pensieri sapienti coronano i minuti e le ore.

Il Sagittario lascia la sacca e leggero si gira di là. Il distacco agevola il viaggio e rinascere porta fortuna.

Il Capricorno ha la Luna di fronte e il contratto vuol esser rivisto. La coppia vibra di onde e i single attendono un treno.

L’Acquario si impegna sul serio e conquista un premio al lavoro. La salute si curi con garbo e il metodo prevalga su tutto.

I Pesci dipingono fiori e creano frasi d’amore. Passione e fortuna luccicano e danzano insieme alla Luna.

Dialoghi con Mario Di Franco. Whatsapp 338.4451008. https://astrologiarivelata.blogspot.com/