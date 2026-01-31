CAPRANICA – Tragico incidente stradale alle prime luci dell’alba di oggi (sabato 31 gennaio) lungo la statale Cassia, nel comprensorio di Capranica. Intorno alle 6, nei pressi del chilometro 59, in località Vico Matrino, un pullman Cotral e un’autovettura si sono scontrati frontalmente, provocando la morte di un uomo di 39 anni, guardia giurata, e il ferimento grave di due passeggeri che viaggiavano con lui.

La collisione, avvenuta in direzione nord tra Capranica e Vetralla, ha causato anche diversi contusi tra i passeggeri dell’autobus regionale, ma nessuno di loro ha riportato lesioni gravi.

Il veicolo coinvolto, un’Alfa Romeo Giulietta, è rimasto completamente distrutto nell’urto. I vigili del fuoco, intervenuti prontamente sul posto con una squadra composta da cinque unità, un mezzo pesante e un fuoristrada, hanno dovuto lavorare a lungo per estrarre i feriti dalle lamiere contorte.

Il personale sanitario, giunto con due ambulanze, ha potuto solo constatare il decesso dell’uomo alla guida dell’auto. Gli altri due occupanti sono stati trasferiti d’urgenza in ospedale in codice rosso. La parte anteriore del bus ha riportato danni significativi.