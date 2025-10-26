La Ste.Mar 90 Cestistica Civitavecchia torna al successo davanti al pubblico del PalaRiccucci, superando Palocco per 68-56 nella quarta giornata del campionato di Serie C. Dopo la sconfitta con Città Futura, i rossoneri di coach Gabriele La Rosa hanno ritrovato compattezza e determinazione, conquistando due punti fondamentali nella corsa playoff. Match equilibrato nei primi due quarti (13-15; 13-15), con Palocco spesso avanti e la Ste.Mar costretta a inseguire. Qualcosa non ha funzionato nel reparto offensivo, dove i civitavecchiesi non sono riusciti, nonostante un rapido scambio di passaggi, a gonfiare costantemente la retina avversaria.

In difesa qualche sbavatura nei momenti finali del primo quarto e qualcosa che non è andato nel secondo, ha permesso ai romani di mettersi davanti nel tabellone. Al rientro dagli spogliatoi, però, i civitavecchiesi hanno alzato l’intensità difensiva e trovato continuità in attacco, ribaltando l’inerzia con un terzo periodo da 19-14 e un ultimo quarto dominante (23-12) che ha sigillato la vittoria. Prestazione corale per i rossoneri, guidati da un Mastropietro ispirato (18 punti) e da Bottone (15), con Garbini (12) sempre incisivo.

«Abbiamo tirato fuori una prova di carattere – questo il commento dell’allenatore della Ste.Mar 90 Cestistica, Gabriele La Rosa – e siamo stati bravi a farci sempre trovare pronti su tutti e 40 i minuti. C’è da migliorare ancora qualcosa in attacco, spesso prendiamo tiri aperti che sbagliamo e anche sui tiri liberi si deve fare meglio. Ora dobbiamo essere bravi a dare continuità nei risultati tramite le prestazioni».

Per la Cestistica, che nella passata stagione aveva conquistato la salvezza proprio contro Palocco, questa vittoria rappresenta un segnale di forza e maturità, con la speranza che tutto ciò possa essere confermato anche sabato prossimo contro Pass. Il PalaRiccucci torna a essere un fortino, e la Ste.Mar 90 dimostra di voler recitare un ruolo da protagonista nel campionato.

