Ventunesima giornata di campionato nel girone C di Promozione e sfida dai due volti quella in programma questa mattina alle ore 11 sul campo della Longarina.

Da una parte i padroni di casa, in piena zona calda della classifica, dall’altra il Fregene di mister Natalini, capolista solitaria e determinata a proseguire la propria marcia.

La Longarina arriva all’appuntamento dopo la sconfitta di misura per 1-0 rimediata sul campo del Nettuno. Un ko che ha lasciato la formazione al terz’ultimo posto, ma non ha spento la voglia di riscatto davanti al proprio pubblico. Contro la prima della classe servirà una prova di carattere, fatta di intensità e attenzione, per provare a muovere una classifica che resta delicata.

Di tutt’altro umore il Fregene, che si presenta all’incontro forte del netto 3-0 rifilato all’Alba Roma nello scorso turno. Un successo che ha consolidato il primato in classifica e confermato l’ottimo momento di forma della squadra di Natalini, solida, cinica e sempre più consapevole dei propri mezzi. Sulla carta il pronostico pende dalla parte degli ospiti, ma il campo - soprattutto a questo punto della stagione - racconta spesso storie diverse. La Longarina cercherà l’impresa per alimentare le speranze salvezza, mentre la compagine fregenese di non potersi permettere passi falsi nella corsa al vertice.

Ale. Gi.

©RIPRODUZIONE RISERVATA