Weekend perfetto per l’Isola Sacra Volley (ISVF), che brinda a quattro vittorie fondamentali nei rispettivi campionati, confermando la solidità e la crescita dell’intero movimento.

A prendersi la scena è la Prima Divisione maschile, protagonista di una prestazione autoritaria contro Asd Sport 2000. I ragazzi hanno chiuso la gara con un netto 3–0, imponendo fin dalle prime battute ritmo e intensità. Determinazione, gioco di squadra e grande attenzione su ogni pallone hanno fatto la differenza, regalando una vittoria senza appello e una prova di maturità importante.

Successo convincente anche per la Serie D femminile, che espugna il campo della Nmc Volley Academy con un meritato 1-3. Una gara gestita con lucidità e carattere, in cui le ragazze hanno saputo reagire nei momenti chiave, portando a casa tre punti preziosi per la classifica. Spirito di gruppo e compattezza si confermano armi decisive per il prosieguo della stagione.

Bella affermazione in trasferta anche per la Serie C maschile, vittoriosa per 1–3 contro Asd Roma Sports. Una prova concreta e determinata, che ha permesso alla formazione di conquistare tre punti importanti. Determinazione e coesione hanno guidato i ragazzi verso un successo che dà continuità al percorso intrapreso.

Più sofferta, ma altrettanto significativa, la vittoria della Serie C femminile, che supera al tie-break la Virtus Invicta Pomezia. In una gara combattuta e condizionata da qualche infortunio e rotazioni ridotte, le ragazze non sono riuscite a esprimere al meglio il proprio gioco, ma hanno dimostrato carattere nei momenti decisivi, conquistando due punti fondamentali per la classifica.

Quattro successi che testimoniano il lavoro svolto in palestra e la crescita costante delle squadre dell’Isola Sacra. Un fine settimana che rafforza entusiasmo e ambizioni, con lo sguardo già rivolto ai prossimi impegni.

