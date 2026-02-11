Presso la sala riunioni della Provincia di Viterbo, si è tenuto un importante incontro tra il Presidente del Comitato Regionale Lazio, Roberto Avantaggiato, e il Presidente del CRA Lazio, con la partecipazione delle società calcistiche della Tuscia. Hanno presenziato all'evento anche il Vice Presidente del CR Lazio, Dario Scalchi, e il Vice Presidente del CRA, Antonio Santoro, insieme a gran parte della Commissione tecnica arbitrale. Il Delegato Provinciale di Viterbo, Angelo Moracci, ha avuto l'onore di fare gli onori di casa, coadiuvato dal Presidente della Provincia di Viterbo, Alessandro Romoli, il quale ha evidenziato l'importanza di questo momento di confronto. L’incontro, fortemente voluto da Roberto Avantaggiato e reso possibile grazie alla disponibilità del CRA Lazio, si è caratterizzato per un dialogo franco e costruttivo, che ha messo in luce alcune criticità esistenti nei campionati, in particolare laddove la presenza arbitrale è limitata al solo direttore di gara. Le società partecipanti, sebbene non in numero totale, hanno avuto l'opportunità di esporre al Presidente Stazi diverse situazioni verificatesi nella prima metà della stagione. Il Presidente Avantaggiato ha colto l'occasione per sottolineare che l’andamento disciplinare sul territorio rimane in linea con i dati fisiologici dei campionati regionali e giovanili. Al termine dell'incontro, è emerso con forza il desiderio di favorire un dialogo costruttivo tra le due componenti del sistema calcistico. È stata altresì avanzata la richiesta da parte delle società di prestare particolare attenzione alle designazioni arbitrali, specialmente nelle categorie di Seconda e Terza.

Questo incontro rappresenta un passo significativo verso una collaborazione sempre più proficua e attenta alle esigenze del territorio e delle sue società sportive