Per la sesta giornata del campionato di Promozione il Santa Marinella affronta allo Stadio Fronti (ore 11) il Pianoscarano, squadra attestata al quarto posto in classifica e vanta quattro vittorie e una sola sconfitta. Una gara difficile dunque, ma i tirrenici, reduci dalla roboante vittoria con il Ladispoli saranno carichi al massimo per affrontare una delle grandi del girone. «Affronteremo un Pianoscarano grande rivelazione del girone – dice mister Fracassa – sarà una partita sicuramente difficile visto che i nostri avversari stanno in un buon momento, su cinque gare di campionato ne hanno vinte quattro e hanno perso soltanto con la capolista Atletico Cimina. Dunque una squadra che sta in salute ma dal canto nostro vogliamo regalare la prima vittoria in casa ai nostri tifosi. Questa è la terza partita che faremo al Fronti, le prime due le abbiamo pareggiate con Borgo Palidoro e Tolfa quindi è il momento di dare una sterzata al campionato e iniziare a vincere in casa e di dare continuità alla bella vittoria di Ladispoli. In settimana ho parlato con i ragazzi e gli ho detto che con il Pianoscarano bisogna fare assolutamente risultato altrimenti va vanificato lo sforzo fatto a Ladispoli. Ci siamo allenati molto bene, è stata una settimana intensa e secondo me la squadra è pronta per fare questo tipo di gara. Purtroppo non ci sarà Orlando perché ha un risentimento muscolare patito dopo la gara di Ladispoli, ma rientra Del Mastro. Il sistema tattico che attuerò sarà lo stesso di domenica. C’è Cerroni li davanti, la linea difensiva non ha subito gol domenica scorsa, quindi cresciamo partita dopo partita anche a livello atletico. Stiamo rispondendo bene sul campo, riusciamo ad avere performance di alto livello per tutti e novanta minuti e ciò significa che stiamo bene sotto l'aspetto atletico e tattico». Arriva il Pianoscarano e a Santa Marinella i tifosi si organizzano e creano il gruppo organizzato di supporters del Santa Marinella. Faranno il loro esordio questa mattina presentandosi sulle tribune muniti di tamburi e bandiere per sostenere la loro squadra. «Uniti dalla stessa passione per i colori rossoblù – dicono i tifosi - abbiamo deciso di dare a vita a un gruppo di appassionati e tifosi che porti ancora più entusiasmo e partecipazione attorno alla squadra e alla nostra città. Il nostro unico obiettivo è sostenere il Santa Marinella in ogni partita con voce e cuore. Solo insieme possiamo far crescere ancor di più la nostra realtà sportiva, che negli ultimi anni ha saputo lottare con orgoglio per le posizioni di vertice della classifica. Per iniziare nei migliori dei modi invitiamo tutti i tifosi, gli amici e i concittadini a unirsi a noi allo Stadio Ivano Fronti in occasione della partita casalinga contro il Pianoscarano. Coloriamo gli spalti di rossoblù e facciamo sentire il nostro sostegno alla squadra».

