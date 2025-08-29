Mancano poche ore al via della preparazione atletica per le squadre del Quartiere Campo dell’Oro. Lunedì al Tamagnini ci sarà il primo giorno di allenamenti, sia per le squadre di calcio a 5, che giocheranno in serie C2 e nel campionato Under 21, che per quella di calcio a 11, vogliosa di fare bene anche in Prima Categoria.

Ed è proprio sul gruppo di Nello Savino che, nelle ultime ore, sono andati i fari, in quanto è giunta una notizia speciale. Infatti il club gialloverde ha deciso di inserire all’interno del gruppo Simone Amato. Si tratta di un ragazzo che sta vivendo un momento che a nessuno piacerebbe vivere, ovvero sta scontando una squalifica di quattro anni dal mondo del calcio per aver aggredito un arbitro, anche Amato ha sempre dichiarato di sentirsi innocente. La speranza del ragazzo è che ci possa essere una riduzione della punizione, così da poter tornare a giocare.

«La storia del Quartiere Campo dell’Oro parla non solo di sport – affermano il presidente Antonello Quagliata e il direttore generale Pino Antonucci – ma di socialità. Ed è proprio per questo motivo che abbiamo voluto far entrare nella nostra squadra Simone, che è stato subito accolto nella maniera migliore dai suoi nuovi compagni di squadra. Siamo contenti di potergli dare una possibilità e di consentirgli di poter vivere l’emozione di stare in un campo e far parte di un gruppo, anche se, per i noti motivi, non potrà giocare in campionato».

