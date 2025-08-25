Adesso si fa sul serio. È stato ufficialmente diramato il calendario del campionato di Promozione 2025-2026, e per il Fiumicino di mister Lodi è tempo di pensare al campo. I rossoblu, infatti, sono stati inseriti nel girone A. Quest'ultimo, uno dei quattro raggruppamenti previsti, vedrà gli aeroportuali prepararsi a vivere una stagione intensa e ricca di sfide.

LE AVVERSARIE DEL GIRONE A. Nel raggruppamento del Fiumicino ci saranno squadre blasonate e formazioni pronte a dare battaglia: Academy Ladispoli, Atletico Cimina Falisca, Atletico Capranica, Atletico Monterano, Borgo Palidoro, Città di Cerveteri, DuepigrecoRoma, Fonte Meravigliosa e Grifone Calcio. Non tralasciando Nuova Pescia Romana, Olimpus Roma, Pianoscarano, Real Campagnano, Santa Marinella, Tarquinia Calcio, Tolfa Calcio e Urbetevere. Un gruppo eterogeneo che mescola realtà storiche del calcio laziale e squadre emergenti. Tutte pronte a contendersi i posti che contano.

DOMENICA 21 SETTEMBRE DEBUTTO AL “DESIDERI”. Dopo un’estate di lavoro intenso tra conferme e nuovi innesti, Forcina e compagni si preparano a tornare protagonisti. L’obiettivo? Riscattare le ultime annate altalenanti e lottare fino all’ultima giornata per ritornare in Eccellenza. Il calendario ha già regalato le prime emozioni: il Fiumicino farà il suo esordio stagionale in casa, allo stadio “Pietro Desideri”. Appuntamento, dunque, a domenica 21 settembre contro l’Atletico Cimina Falisca. Una sfida da prendere con le pinze, con ogni punto che risulterà prezioso in un girone piuttosto equilibrato.

