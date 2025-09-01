Terminate le amichevoli, il Santa Marinella sta perfezionando la preparazione in vista dell’esordio di domenica prossima in Coppa Italia. Sabato, l’undici di mister Fracassa, ha effettuato una sgambatura contro l’Evergreen Civitavecchia del tecnico Zampolini. Una partita che è stata considerata utile da entrambi gli allenatori per verificare le condizioni fisiche dei giocatori delle due squadre.

E’ finita 3 a 0 per il Santa Marinella, ma questo poteva essere prevedibile viste le due categorie di differenza, ma c’è da sottolineare l’ottima prestazione offerta dalla compagine civitavecchiese che non ha certo lasciato campo libero agli avversari, dimostrando che sia in difesa che a centrocampo, il gruppo allenato da Zampolini, è già a buon punto.

Sul fronte opposto il Santa Marinella comincia a far vedere qualcosa di importante, anche se sta pagando il prezzo della pesante preparazione che si sta facendo sentire sulle gambe dei tirrenici. Per la cronaca, i padroni di casa, sono andati in gol al 35’ del primo tempo con Scala, hanno raddoppiato al 37’ della ripresa con Rosso ed hanno arrotondato il risultato al 42’ con Cerroni.

«Abbiamo iniziato una settimana fa – commenta mister Zampolini – quindi è ovvio che c’è ancora da lavorare. Comunque sono soddisfatto perché ho visto un certo ordine in campo da parte dei miei giocatori, ma l'avversario non ci ha permesso, essendoci una certa differenza di categoria, di fare il nostro gioco d'attacco come avremmo voluto, però siamo stati ordinati anche nella fase difensiva e siamo stati in partita fino agli ultimi dieci minuti. Abbiamo preso il primo gol su una palla persa in modo banale, ma al di là di queste cose che non ci interessano tanto, c’è stata una buona prestazione che ci fa ben sperare. Nella scorsa stagione avevano l’obiettivo di salire di categoria e ci siamo riusciti e ci ha fatto piacere conquistare anche la Coppa delle Province. Abbiamo rinforzato la squadra con sette o otto elementi giovani che hanno dato al gruppo e ci auguriamo di essere protagonisti in seconda categoria».

«Diciamo che è stata una bella sgambata tra un gruppo di amici – afferma Fracassa – ringrazio l'Evergreen per aver accettato di incontrarci e ciò ci ha permesso di fare un allenamento e di far ruotare tutta la squadra. Ho avuto qualche buona indicazione. Mi dispiace per Orlando che si è infortunato e speriamo che sia solo un affaticamento muscolare perché domenica inizia la stagione vera con la Coppa Italia. Ho avuto delle indicazioni importanti e stiamo prendendo ancor più gamba, quindi la squadra attualmente sta un 70%. C'è ancora da lavorare anche se c'è qualche giocatore che comincia a sentire un pochino il peso degli allenamenti Come Brutti, Orlando e del Mastro che oggi hanno riposato, ma spero di recuperarli prima del campionato».

