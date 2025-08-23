Giuseppe Avellone, nato a Marliana (Pistoia) il 23 marzo 1943 e residente a Caprarola dal 2014, è pronto a intraprendere una nuova avventura. Sabato 30 agosto Avellone attraverserà a nuoto il lago di Vico, partendo da Riva Fiorita e arrivando a La Bella Venere di Caprarola. Campione olimpico alle Olimpiadi di Roma nel 1960, Giuseppe ha accumulato numerosi record nei circuiti master ed è un atleta di spicco presso il Flaminio Sporting Club. La sua carriera sportiva è ben nota, ma ciò che lo rende veramente speciale è la sua capacità di trasmettere valori positivi e di ispirare gli altri nella vita quotidiana. Tra le imprese più memorabili di Avellone si annoverano la traversata dello Stretto di Messina nel 2015, la Napoli-Capri in staffetta nel 2016 e la traversata Santo Stefano-Ventotene nel 2022, con partenza simbolica dal carcere borbonico che ha ospitato Altiero Spinelli, padre fondatore dell’Unione europea. Questi eventi non sono solo testimonianza delle sue abilità sportive, ma rappresentano anche occasioni per riflessioni più profonde su temi sociali rilevanti. La traversata del lago di Vico, concepita nel 2019 da Giuseppe, nasce da un'iniziativa volta a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza dell'acqua potabile come bene pubblico. È importante notare che quest'evento non è una competizione; non ci saranno classifiche, podi o medaglie. L’obiettivo principale è quello di promuovere una manifestazione amichevole e ludica, che riunisce appassionati di nuoto e sostenitori di cause sociali. Per l'edizione 2025 della traversata, l'attenzione si sposterà sulla sensibilizzazione riguardo alla malattia di Alzheimer, una condizione che causa grande sofferenza sia ai pazienti che ai loro familiari. Anna Fausta Pozzi e Chiara Carapellucci, insigni figure che hanno partecipato sin dalla prima traversata del lago nel 2019, saranno le madrine della manifestazione, contribuendo ulteriormente a mettere in evidenza questa causa. La manifestazione vedrà anche la partecipazione di Luciano Vietri, noto organizzatore di eventi natatori a livello nazionale e internazionale, insieme a un numeroso gruppo di nuotatori provenienti dal viterbese e da altre province del Lazio. Tra questi, si possono citare nomi rinomati come Riccardo Maria Lang, Agnese Antonelli, Danilo Tarantino e molti altri atleti di talento, tra cui Paola Borgognoni, grande campionessa master. In conclusione, Giuseppe Avellone non è solo un atleta straordinario, ma anche un messaggero di valori importanti. Attraverso le sue imprese, continua a ispirare e coinvolgere le persone, rendendo lo sport un potente veicolo di consapevolezza sociale. La traversata del lago di Vico rappresenta non soltanto un momento di sfida personale, ma un'opportunità per unire la comunità attorno a cause che meritano attenzione e sostegno.

©RIPRODUZIONE RISERVATA