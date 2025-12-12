La aspettavamo da tempo ed ora è finalmente giunta. Parliamo del match della Futsal Academy contro la capolista Ardea, con fischio d’inizio previsto alle 15 al Pala De Angelis di Santa Marinella. Da una parte è un peccato che arrivi in questo momento, dopo la pesante sconfitta dei rossoblù a Ciampino, con quel 10-4 che è rimasto nelle menti di giocatori, tecnici e dirigenti per tutta la settimana di allenamenti. A causa di questo stop, l’Ardea ha allungato a quattro i punti di vantaggio nei confronti dei civitavecchiesi, che sono comunque secondi in graduatoria. E la sconfitta inciderà anche contro gli ardeatini, perché Santomassimo e Proietti non potranno scendere in campo perché squalificati. Il capitano ha rimediato due giornate di penalità dal giudice sportivo. Quindi grossi problemi di formazione per mister Di Gabriele, che dovrà fare la conta dei presenti, a causa anche dei problemi fisici di Pietrantozzi.

«Sicuramente nei 12 ci sarà l’ingresso di Santoro e Tartabini – spiega mister Vincenzo Di Gabriele – sono in palio tre punti come in tutte le altre partite e l’importanza è dettata dal fatto che i ragazzi hanno fatto un percorso splendido e inaspettato fino ad oggi, che ci consente di giocare questo tipo di partite. Loro sono una squadra forte e non lo dico io, ma l’ha detto il campo».

Intanto nelle scorse ore la Futsal ha dimostrato di muoversi con decisione sul mercato e piazza un altro colpo di grande interesse: Emanuele Santoro è ufficialmente un nuovo giocatore rossoblù. Classe ’99, brevilineo, rapido nell’uno contro uno e con un bagaglio di esperienza già consolidato nei campionati nazionali – tra Club Sport Roma e Real Fabrica – Santoro arriva dall’Aranova, società ringraziata dalla dirigenza per la disponibilità mostrata nella conclusione dell’operazione.

Si tratta del terzo innesto in poche settimane, dopo gli arrivi di Riccitelli e Tartabini, un segnale evidente di come il club stia lavorando per rinforzare ogni reparto. Ed a questo punto la domanda sembra lecita: la società del presidente De Fazi sta pensando di puntare ai playoff e non più ad una semplice salvezza?

Futsal Academy-Ardea sarà arbitrata da due fischietti della sezione di Molfetta: Mirko Girolamo Cantatore e Sergioantonio Di Gregorio. Cronometrista Samuele Catalano di Tivoli.

@RIPRODUZIONE RISERVATA