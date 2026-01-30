Quest’anno la Futsal Academy ci ha abituato ad una serie spettacolare di successi ed è anche per questo che il pubblico rossoblù ne sente un po’ la mancanza dopo due pareggi consecutivi. Nuovo impegno al Pala De Angelis per la formazione guidata da Vincenzo Di Gabriele, che alle 15 riceverà a Santa Marinella il fanalino di coda Mirafin. Sicuramente lo staff tecnico e la squadra non si fidano dei lupi, ma la classifica dà ovviamente per favorita la formazione capitanata da Jacopo Santomassimo, che ha 26 punti di vantaggio. I romani, però, hanno avuto sensazioni favorevoli di recente, come dimostra il successo sul campo della Roma Calcio a 5, l’unico della loro stagione.

I civitavecchiesi, invece, come detto, provengono da due pareggi dalle sensazioni completamente differenti, con il segno X della gara contro La Pisana che lascia qualche rammarico, mentre decisamente meno ne ha lasciati il pari di Genzano contro il Real Castel Fontana, anche se la Futsal Academy non è riuscita a mantenere il vantaggio e un eventuale successo avrebbe riordinato ancora più positivamente la classifica. Ma ci sono grossi problemi di formazione per mister Di Gabriele. Contro La Pisana, Crescenzo ha rimediato la rottura di una costola e quindi ne avrà ancora per un po', Morra e Luzzetti sono squalificati, Lopez ha un problema muscolare e difficilmente sarà in campo e Terzini in settimana non si è allenato e la speranza è di averlo per sabato.

«Sono molto preoccupato per la gara di questo sabato – afferma mister Vincenzo Di Gabriele - perché ci arriviamo numericamente in pochi. Saremo pochi e dovremo fare una gara intelligente per riuscire a fare punti. La classifica della Mirafin è bugiarda perché sono un'ottima squadra come tutte quelle che sono nel girone. Ormai la classifica non conta. Sono tutte finali per tutti e ogni punto pesa il doppio».

Futsal Academy-Mirafin sarà arbitrata dal fischietto lucano Antonio Ramunno di Venosa e dal direttore di gara di Roma 1, Matteo Corona. Cronometrista Luca Paone, anche lui della sezione capitolina.

