Una nuova stagione sportiva è alle porte, ma per la squadra dell’ormai ex Fregene Maccarese, il 2025-2026 segnerà molto più di un semplice inizio. Infatti, sarà l’anno del ritorno alle origini. Con una scelta carica di significato storico e affettivo, la società ha deciso di riabbracciare ufficialmente il nome Fregene 1948, riportando al centro della propria identità le radici calcistiche e il legame con la comunità. Ad accompagnare questo cambiamento, anche un nuovo logo, una nuova maglia e una rinnovata campagna abbonamenti. Il comunicato ufficiale diffuso nella giornata di ieri, dalla dirigenza biancorossa, segna dunque un momento di svolta: un mix di tradizione e rinnovamento che guarda con determinazione al futuro.

IL COMUNICATO UFFICIALE. “La nostra società è lieta di annunciare a tutti i tifosi e agli atleti alcune importanti novità in vista della stagione sportiva 2025-2026. Un ritorno alle origini Torneremo a chiamarci ufficialmente Fregene 1948, la storica denominazione che rafforza ancora di più il legame con la nostra comunità e con oltre settant'anni di storia calcistica. Una scelta che onora chi ha fatto parte di questo percorso - dirigenti, atleti, appassionati - e che unisce passato e presente. La decisione è stata già ratificata dalla Federazione, e da oggi il nome Fregene 1948 ci accompagnerà in tutte le competizioni ufficiali. Un nuovo logo, stessa identità Il ritorno al nome storico porta con sé anche un processo di rebranding: il nuovo logo ufficiale, simbolo di continuità e rinnovamento, che da oggi rappresenterà i nostri colori. Il design riprende la forma tradizionale dello scudo, segno di protezione e appartenenza, e al suo interno racchiude una “F” stilizzata che richiama in modo dinamico il nome della società, valorizzando la pulizia delle linee e la modernità del tratto grafico. Non potevano mancare, in evidenza, il nome Fregene e l’anno di fondazione 1948, per sottolineare le nostre radici e la lunga storia che ci accompagna. Novità campagna abbonamenti: dal 1° settembre sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento valido per tutte le gare di campionato della stagione 2025-2026. La Coppa Italia invece rimarrà ad ingresso gratuito. In questi giorni prenderà ufficialmente il via la preparazione della Prima Squadra: una nuova avventura che affrontiamo con entusiasmo, forti della nostra storia e con lo sguardo rivolto al futuro. Un nuovo nome. Un nuovo simbolo. Una nuova maglia. La stessa passione di sempre”.

