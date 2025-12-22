Le tre sconfitte consecutive e l’uscita dalla zona playoff stanno avendo conseguenze devastanti sul Civitavecchia. Infatti il direttore sportivo Marco Angelocore ha rassegnato le dimissioni dopo l’incontro, lasciando dopo un anno e mezzo sulla scrivania del club.

Non solo: poco dopo hanno fatto seguito anche le dimissioni dell’allenatore Massimo Castagnari. Nonostante qualche risultato sia comunque arrivato, vede comunque il Civitavecchia lontano dalla vetta ed ora fuori anche dai piazzamenti per gli spareggi promozione. Una decisione, quella del tecnico, che non sembrava poter diventare realtà nelle dichiarazioni rese a fine gara al Rocchi, anche se da inizio stagione si rincorrevano chiacchiere, soprattutto quando mancavano i risultati, che parlavano di un possibile ed imminente cambio alla guida del team nerazzurro.

Queste le parole dei Presidenti Patrizio Presutti e Massimo Mecozzi: «Quella di oggi è una giornata dura e dolorosa per noi, sia dal punto di vista professionale che sul piano umano, ma non possiamo fare altro che rispettare le scelte di Massimo e di Marco. Li ringraziamo per il lavoro svolto e per i sogni condivisi insieme. Pensiamo alla vittoria, arrivata con Massimo, della Coppa Italia Eccellenza nel febbraio del 2022. Ricordiamo con commozione i sogni vissuti con loro la scorsa stagione, in cui fino all'ultimo abbiamo giocato per centrare i playoff nazionali per la serie D.

Oggi li ringraziamo anche per i momenti di difficoltà incontrati, dai quali siamo usciti a testa alta. Sempre insieme. Auguriamo loro le migliori fortune, professionali e non solo, con la consapevolezza che Massimo e Marco hanno scritto delle pagine significative del libro nerazzurro. Pagine che resteranno per sempre impresse nella memoria del club».

Ed ora la domanda più gettonata è: chi prende il posto di Massimo Castagnari? I nomi che si fanno per la panchina, anche se al momento non ci sono conferme dirette, sono quelli di Roberto Macaluso, Marco Scorsini e Claudio Solimina.

@RIPRODUZIONE RISERVATA