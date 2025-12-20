CIVITAVECCHIA – «La giunta di sinistra guidata dal sindaco Marco Piendibene sta portando Civitavecchia su una strada pericolosa e inaccettabile: la svendita del patrimonio storico e identitario della città».

Lo dichiara in una nota il circolo territoriale di Fratelli d’Italia. «Mettere sul mercato – incalzano i meloniani – la Ficoncella e le Terme Taurine, due luoghi simbolo della nostra storia millenaria, significa aprire alla privatizzazione di beni che appartengono a tutti i civitavecchiesi. Altro che “valorizzazione”: questa è una privatizzazione mascherata, un’operazione di cassa che dimostra l’assenza totale di una visione culturale e turistica per la città».

La Ficoncella e le Terme Taurine, secondo FdI, «non sono immobili qualsiasi, ma patrimoni storici, archeologici e identitari che devono restare saldamente pubblici, tutelati e valorizzati nell’interesse collettivo, non consegnati a fondi immobiliari e interessi privati. La sinistra civitavecchiese, che a parole dice di difendere i beni comuni, nei fatti li mette in vendita, dimostrando tutta la sua ipocrisia politica e la sua incapacità amministrativa. Fratelli d’Italia Civitavecchia dice NO a ogni ipotesi di alienazione o privatizzazione della Ficoncella e delle Terme Taurine e chiede l’immediato ritiro di questo scellerato progetto. Difenderemo questi luoghi con ogni strumento politico e istituzionale – concludono -, perché la storia e l’identità di Civitavecchia non si vendono».

©RIPRODUZIONE RISERVATA