SANTA MARINELLA - La commissario prefettizia, Desideria Toscano ha approvato, con i poteri di giunta, la delibera n. 1 del 10-12-2025, che prevede l’adeguamento degli oneri di costruzione in base alla variazione percentuale accertata dall’Istat per edifici residenziali, commerciali e industriali. Un primo atto di giunta, dopo lo scioglimento del consiglio comunale del 27 novembre scorso.

Il contributo di costruzione, previsto dall’art 16 del D.P.R, 380/2001, è un onere finanziario che il costruttore deve corrispondere al Comune, commisurato all’incidenza degli oneri di “Bucalossi”. Entrando nel merito della delibera, è stabilito che il totale del costo di costruzione aggiornato è pari a euro 426,65 per mq di costruzione, un incremento totale di euro 4,85 rispetto al 2024, dove l’importo era stabilito in euro 421,80 per mq di costruzione. Il calcolo fa riferimento al parametro del 1,010%, con equiparazione ai coefficienti Istat relativi all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, aggiornato al mese di ottobre 2025.

Va detto, che il costo di costruzione per i nuovi edifici è determinato periodicamente dalle Regioni, ma in eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione è adeguato in ragione dell’intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall’Istat. Il provvedimento si è reso necessario quindi per rispettare la normativa statale e regionale, che impone un aggiornamento dei costi di costruzione entro il 21 di ogni anno. La misura avrà un impatto sia sulle nuove concessioni edilizie sia sugli interventi di ristrutturazione, con l’obiettivo di allineare i costi ai parametri economici attuali.

L’obiettivo sarebbe quello di garantire una pianificazione urbana sostenibile e mantenere l’equilibrio tra investimenti pubblici e privati nel settore edilizio.

La quota di contributo potrà essere rateizzata, previa presentazione di specifica polizza fideiussoria, con la seguente previsione: 20% dell’importo dovuto, entro 7 giorni dall’inizio lavori; 60% dell’importo dovuto entro la data di ultimazione lavori; 20% dell’importo dovuto entro e non oltre 60 giorni dal fine lavori.

Come si legge nella delibera: “…gli oneri previsti dalla presente deliberazione saranno applicati a tutti i Permessi di Costruire, rilasciati successivamente alla data della presente deliberazione. Verranno invece applicati gli oneri anzidetti a tutti gli altri titoli edilizi a titolo oneroso previsti dal D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm. e ii., presentati al protocollo dell’amministrazione comunale successivamente alla data di pubblicazione della deliberazione”.

