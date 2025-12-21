PHOTO
CERVETERI – Attimi di apprensione ieri sera intorno alle 22.30 a Cerveteri quando una persona sarebbe precipitata dal Belvedere. Si tratterebbe di un 50enne romano.
L’uomo sarebbe precipitato nel vuoto per cause in corso di accertamento. Subito sul posto i carabinieri e i sanitari del 118 per prestare le prime cure del caso.
Le sue condizioni sono apparse subito critiche tanto da richiedere il trasferimento d’urgenza in elisoccorso. Il 50enne si trova ora ricoverato al Gemelli di Roma. Riservate le informazioni sulle sue condizioni di salute.
Gli inquirenti sono ora al lavoro per determinare l’esatta causa dell’incidente.
Intanto in città si è riacceso il dibattito sulle precarie condizioni di sicurezza di quel luogo. Non si tratta infatti del primo incidente che si verifica nel Belvedere.
"Cosa si aspetta a mettere protezione sopra i merli, servirebbe a poco ma limiterebbe gesti tragici”, scrive sui social il consigliere comunale Lamberto Ramazzotti.