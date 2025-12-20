SANTA MARINELLA – L'avvocato Pietro Tidei nonostante non sia più in carica, continua ad interessarsi di tutte quelle opere realizzate ed in corso di realizzazione grazie ai fondi regionali. Tra queste, c'è la limonaia comunale, per la quale Tidei sottolinea come sussista il bisogno di interventi urgenti di manutenzione e protezione in vista della stagione invernale e pertanto, invita un sollecito alla commissaria prefettizia Desideria Toscano.

“Pregiatissima dottoressa – scrive l’ex sindaco - continuano a pervenire sollecitazioni e lamentele in ordine allo stato di manutenzione del limoneto comunale, che urge di interventi manutentivi. Come lei sa, il Comune con fondi propri e finanziamenti regionali, ha impiantato su un terreno agricolo regionale, un limoneto di ben mille limoni di quattro cultivar diversi. Oggi il limoneto è entrato in produzione e ci sono moltissimi limoni da raccogliere con urgenza, pena la perdita del prodotto e il depauperamento dell'impianto. La cosa per la quale c'è immediatamente più bisogno, è la copertura idonea delle singole piante contro le gelate invernali, pena la perdita dell'intero impianto. Negli ultimi due anni abbiamo provveduto alla copertura delle singole piante e al trattamento fitosanitario delle stesse, oltre all'escavazione di un pozzo per la realizzazione dell'impianto di irrigazione automatica. Per detti lavori disponiamo, da circa un mese, di un finanziamento regionale di 142 mila euro. Purtroppo, con lo scioglimento anticipato del consiglio comunale, i lavori non hanno avuto inizio e l'intero impianto rischia di degenerare o addirittura l’estinzione. In sintesi, visto che il finanziamento è finalmente disponibile, le consiglio la raccolta di tutti i limoni presenti nell'impianto, trattamenti fitosanitari di tutto il limoneto, la realizzazione della barriera frangivento. I finanziamenti ci sono e la Santa Marinella Servizi potrebbe, con l'ausilio di terzi, provvedere alla realizzazione dei lavori predetti. Le sarei pertanto grato se volesse procedere con cortese urgenza agli adempimenti di cui sopra evitando un danno irreparabile all'intero impianto che è costato alla collettività denaro e sacrifici”.

“Il limoneto – conclude Tidei - che è oggi un fiore all'occhiello della città di Santa Marinella, non vorrei si trasformasse improvvisamente in un luogo degradato frutto di mala amministrazione. Confido nel suo senso di responsabilità e le sono grato per quanto legittimamente potrà fare”.

