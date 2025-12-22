Amministrazione
Social
lunedì, 22.12.2025
Cronaca
NEWS & COFFEE rassegna stampa lunedì 22 dicembre 2025
Il fatto
Sequestrati più di 6mila addobbi di Natale pericolosi
Blitz della Guardia di Finanza nei negozi cinesi di Tarquinia, Montalto e Tuscania , sanzionati i sei titolari delle attiv
Il lutto
Addio a Giovanni Masotti, giornalista volto noto della Rai
La sua ultima collaborazione con “La Provincia” dove ha curato l’editoriale della domenica
Il caso
Allarme furti nella Tuscia, la Prefettura convoca un vertice per fine mese
Obiettivo: realizzare una strategia condivisa tra le istituzioni per evitare ipotetiche iniziative a opera dei singoli cittadini
Il fatto
Viterbo: auto finisce fuori strada e si capovolge in un campo: ferite due donne
L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata in località Acquarossa, sul posto vigili del fuoco, 118 e polizia locale
Cronaca
TG+24 edizione 22 Dicembre 2025
GRAFFIGNANO
«Chiarezza sui documenti mancanti»
Il nuovo intervento di Massimo Erbetti ( M5s) sulla bonifica del Pascolaro
Visita speciale
Il rarissimo Ibis eremita a spasso per le vie del centro
A salvarlo e liberarlo in palude le guardie zoofile
Opere pubbliche
Sotto l’albero una nuova scuola, l’iter è pronto al decollo
Il plesso delle elementari sorgerà in via dei Narcisi e accoglierà circa 300 alunni
Cronaca
Stazione, restyling ancora al palo: il cantiere partirà a metà gennaio
Dopo il sopralluogo del 17 novembre lavori in standy-by. Terminata la fase di debombing
Francesco Baldini
