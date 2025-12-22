Social
Cronaca
NEWS & COFFEE rassegna stampa lunedì 22 dicembre 2025
Il fatto

Sequestrati più di 6mila addobbi di Natale pericolosi

Blitz della Guardia di Finanza nei negozi cinesi di Tarquinia, Montalto e Tuscania , sanzionati i sei titolari delle attiv
Il lutto

Addio a Giovanni Masotti, giornalista volto noto della Rai

La sua ultima collaborazione con “La Provincia” dove ha curato l’editoriale della domenica
Il caso

Allarme furti nella Tuscia, la Prefettura convoca un vertice per fine mese

Obiettivo: realizzare una strategia condivisa tra le istituzioni per evitare ipotetiche iniziative a opera dei singoli cittadini
Il fatto

Viterbo: auto finisce fuori strada e si capovolge in un campo: ferite due donne

L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata in località Acquarossa, sul posto vigili del fuoco, 118 e polizia locale
Cronaca

TG+24 edizione 22 Dicembre 2025

GRAFFIGNANO

«Chiarezza sui documenti mancanti»

Il nuovo intervento di Massimo Erbetti ( M5s) sulla bonifica del Pascolaro
Visita speciale

Il rarissimo Ibis eremita a spasso per le vie del centro

A salvarlo e liberarlo in palude le guardie zoofile
Opere pubbliche

Sotto l’albero una nuova scuola, l’iter è pronto al decollo

Il plesso delle elementari sorgerà in via dei Narcisi e accoglierà circa 300 alunni
Cronaca

Stazione, restyling ancora al palo: il cantiere partirà a metà gennaio

Dopo il sopralluogo del 17 novembre lavori in standy-by. Terminata la fase di debombing
Francesco Baldini
