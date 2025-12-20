CIVITAVECCHIA – Il Centro di Terapia del dolore della Asl Roma 4 diretto da Ezio Amorizzo continua a crescere. Presso l’ospedale San Paolo di Civitavecchia, infatti, sono state introdotte importanti innovazioni cliniche.

«Nel nostro Centro di Terapia del Dolore – spiega Amorizzo – stiamo utilizzando una nuova tecnica endoscopica minimamente invasiva per il trattamento della stenosi del canale vertebrale, una patologia molto diffusa soprattutto nella popolazione oltre i 60 anni e tra le principali cause di dolore e perdita di autonomia».

Questa procedura, eseguita tramite una micro-endoscopia con accesso percutaneo, permette di decomprimere selettivamente il canale vertebrale senza un’apertura completa e senza ricorrere a chirurgia tradizionale, riducendo drasticamente: tempo operatorio, complicanze, tempi di recupero e necessità di ricovero.

L’Ospedale San Paolo è al momento uno dei pochissimi centri in Italia ad applicare regolarmente questa metodica, e i risultati preliminari sono estremamente promettenti sia in termini di efficacia sia di sicurezza. «Siamo riusciti – prosegue Amorizzo – grazie all’acquisizione di nuovi dispositivi, con l’impegno della direzione strategica di questa azienda, che ci permettono degli approcci sempre meno invasivi e che richiedono dei ricoveri maggiormente in day hospital per il trattamento di sindromi dolorose resistenti ai trattamenti».

Parliamo ad esempio proprio della stenosi del canale vertebrale, procedura che viene effettuata con tecnica micro-endoscopica di circa 7 mm, una procedura in anestesia locale e in day hospital che non richiede riabilitazione post operatoria in modo che il paziente possa rapidamente ritornare alla sua vita sociale.

Una tecnica che va nella direzione auspicata dal Pnrr e dalla nuova medicina che vuole cure ottimizzate, cucite sulla persona e in grado di alleggerire l’impatto sul sistema sanitario nazionale garantendo, al tempo stesso, di limitare al minimo disagi e difficoltà dei pazienti che possono tornare al più presto alla loro vita quotidiana e ai loro affetti.

I NUMERI – Il Centro di terapia del dolore della Asl Roma 4 continua a fare passi in avanti grazie alla volontà del personale guidato dal dottor Amorizzo con una solida soddisfazione da parte dell’utenza.

Sono ben 3897 i pazienti seguiti annualmente dal Ctd dell’ospedale San Paolo. Il Centro, però, ha raggiunto un altro importante traguardo ovvero il quasi totale abbattimento della mobilità passiva dei pazienti che è scesa all’1% ma il risultato ancora più importante è l’aver raggiunto un importante 30% di mobilità attiva, ovvero persone che scelgono il Ctd della Asl Roma 4 per curarsi.

