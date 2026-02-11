Sarà un febbraio speciale per l’As Gin Civitavecchia, che festeggia la convocazione di Lorenza Fornari per l’allenamento collegiale congiunto tra le Nazionali Junior di Italia e Francia, in programma a Saint-Étienne dal 14 al 23 febbraio. Un appuntamento di alto profilo tecnico che metterà a confronto due scuole di grande tradizione, con sessioni condivise e verifiche sul campo in un contesto internazionale di assoluto valore.

Prima della partenza per la Francia, la delegazione azzurra svolgerà due giorni di allenamento al geodetico “Ferrero Medici” di Civitavecchia. Un passaggio significativo che celebra ulteriormente il lavoro dell’As Gin, ormai punto di riferimento nel panorama nazionale, e che accende i riflettori sulla città, scelta come sede di preparazione ufficiale.

Per Lorenza Fornari, classe 2012, si tratta di un’altra tappa importante in un percorso in continua crescita. Nonostante la giovane età, l’atleta ha già maturato esperienze con la prima squadra in Serie A1, dimostrando qualità tecniche e grande personalità. Con lei sarà presente anche il tecnico Marco Massara, ulteriore riconoscimento per la società.

L’As Gin è ormai presenza consueta nelle convocazioni azzurre: nel recente passato hanno vestito la maglia della Nazionale ginnaste come Nunzia Dercenno e July Marano, fino al percorso straordinario di Manila Esposito, simbolo di un progetto tecnico solido e vincente.

La convocazione arriva alla vigilia dell’inizio del campionato di Serie A1, che prenderà il via il 28 febbraio a Modena. Tra impegni internazionali e palcoscenico nazionale, l’As Gin continua così a confermarsi tra le eccellenze della ginnastica artistica italiana.

