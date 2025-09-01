Sarà una trasferta non particolarmente lunga a battezzare l’esordio della Flavioni al suo ritorno nel campionato di serie A2. L’11 ottobre le gialloblù saranno di scena a Follonica nella prima giornata del girone D. Ci sarà molto da aspettare per il primo match al PalaSport Insolera-Tamagnini, che vedrà il sette di Patrizio Pacifico ospitare il primo novembre il Tushe Prato.

La gara prima in terra sarda è prevista per il 22 novembre a Sassari contro le Lions. Come sempre, sarà un campionato molto spezzettato, con numerose soste e 14 giornate distribuite in otto mesi. L’ultima giornata per il gruppo capitanato da Federica Ferretti ha in serbo la trasferta di Pontassieve contro La Torre.

