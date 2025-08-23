Primo impegno ufficiale della nuova stagione per una formazione viterbese. Si tratta della Flaminia Calcio che oggi sarà impegnata nel turno preliminare di Coppa Italia di serie D. Appuntamento alle ore 16 al “Cecconi” di Monterotondo Scalo per il match contro il Real Monterotondo. Sfida “secca” e in caso di parità al 90esimo la qualificazione sarà assegnata con la lotteria dei tiri di rigore. La vincente di questo incontro domenica sfiderà nel primo turno del tabellone nazionale la compagine che uscirà trionfatrice dalla gara tra Valmontone e Normanna Real Aversa. Ieri mattina per gli uomini di mister Nofri classica seduta di rifnitura. Nei rossoblu in dubbio Polidori mentre non è disponibile Malaccari. Per il resto in campo il tecnico Nofri potrebbe dare fiducia agli uomini schierati nei primi tempi dei test amichevoli sostenuti nei giorni scorsi e dai quali il tecnico ha tratto buone indicazioni. Il match è diretto dal signor Francesco Ercole della sezione di Latina, assistenti Gian Marco Amato di Aprilia e Manuel De Lucia di Frosinone. Particolare curioso è che Real Monterotondo e Flaminia si ritroveranno a confronto tra 15 giorni e sempre sul campo degli eretini per l’esordio in campionato. La sfida odierna assume valenza anche in questa ottica.

Sempre oggi alle ore 16 al “Martoni” di Monterosi si giocherà il confronto sempre valido per il turno preliminare di Coppa Italia di serie D tra Montespaccato ed Anzio. Monterosi scelto dalla società della Capitale che non ha ancora a disposizione la sua struttura.

