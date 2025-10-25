CIVITA CASTELLANA – Nona giornata di andata e domani al Madami di Civita Castellana arriva la capolista Scafatese. Confronto severo per la compagine di mister Nofri reduce dal ko in Sardegna contro l’Olbia e alla prese con la prima del girone B che si presenta in terra viterbese con il ragguardevole score di 6 vittorie, due pareggi e 0 sconfitte con un primato che la vede con due punti di vantaggio sul Trastevere e ben quattro lunghezze sull’Albalonga. Flaminia alle prese anche con le assenze visto che sono squalificati Ricozzi e Lisari che in una sfida del genere avrebbero fatto molto comodo. Direzione del match affidata al signor Luca Pasqualini della sezione di Macerata, assistenti Giovanni Fiordi di Gubbio e Filippo Ferretti della sezione di Pistoia. Il programma completo della nona giornata di andata è il seguente. Domani alle ore 11 Ischia Calcio (5)-Monastir (13). Ore 14 Sarrabus Ogliastra (13)-Palmese (8). Alle 14,30 Atletico Lodigiani (4)-Anzio (9), Cassino (4)-Montespaccato (3), Flaminia Calcio (12)-Scafatese (20), Real Monterotondo (6)-Nocerina (12), Sassarri Calcio Latte Dolce (13)-Trastevere (20), Valmontone (12)-Albalonga (16). Alle 15 Calcio Budoni (12)-Olbia (12).. Intanto in settimana si sono giocate le gare dei sedicesimi di finale di Coppa Italia e tra le compagini del girone G sono approdate agli ottavi di finale: Nocerina e Valmontone, eliminate Trastevere e Albalonga.