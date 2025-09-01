A partire da martedì 9 settembre il Rugby Fiumicino riapre le porte del suo campo per dare ufficialmente il via alla nuova stagione di minirugby, rivolgendo un invito speciale a tutte le famiglie del territorio. L’obiettivo? Far scoprire ai più piccoli la bellezza di uno sport che unisce movimento, spirito di squadra, rispetto e divertimento. La società, attiva da anni nel panorama sportivo locale, è diventata un punto di riferimento a Fiumicino e nei comuni limitrofi, promuovendo il rugby non solo come disciplina sportiva, ma anche come vero e proprio strumento educativo. Un ambiente sano, accogliente e inclusivo dove ogni bambino e bambina può crescere, imparare e sentirsi parte di una squadra. Una delle caratteristiche che rende il Rugby Fiumicino una realtà speciale è la sua politica di sostegno alle famiglie: anche per quest’anno, infatti, i nuovi iscritti potranno partecipare gratuitamente all’intera stagione sportiva, senza dover versare la quota annuale. Un gesto concreto che conferma l’impegno della società nel rendere lo sport accessibile a tutti, indipendentemente dalle possibilità economiche. Il minirugby è accessibile a tutti i nati e le nate tra il 2012 e il 2022 e rappresenta un’occasione perfetta per iniziare a conoscere questa disciplina sportiva in un clima di gioco e amicizia. Le attività si svolgeranno con la presenza di istruttori qualificati e appassionati, che a loro volta accoglieranno i piccoli atleti in totale sicurezza. Per maggiori informazioni, è possibile contattare i seguenti recapiti telefonici: 339-8323030 e 339-2127106.

©RIPRODUZIONE RISERVATA