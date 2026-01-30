Sarà una sfida delicata e carica di significati, quella in programma domenica alle ore 11 e in quel dello stadio Desideri, dove il Fiumicino di mister Albano ospiterà il DuePigrecoRoma. Il match, valido per la 21esima giornata del girone A di Promozione, vede i padroni di casa arrivare all’appuntamento con l’obiettivo di lasciarsi alle spalle il passo falso dell’ultimo turno. Il 2-0 subìto sul campo del Santa Marinella ha infatti rallentato la corsa dei rossoblu, attualmente undicesimi in classifica, chiamati ora a ritrovare punti e fiducia davanti al proprio pubblico. Situazione ancora più complessa per il DuePigrecoRoma, che occupa il quattordicesimo posto e deve reagire alla pesante sconfitta interna (1-4) contro il Borgo Palidoro. Un risultato che ha lasciato il segno e che impone agli ospiti una prova di carattere per invertire la rotta e rilanciarsi nella lotta salvezza. Quella del Desideri si preannuncia dunque come una partita tesa ed equilibrata, con entrambe le squadre accomunate dal bisogno di fare risultato. Il Fiumicino cercherà di sfruttare il fattore casalingo e una maggiore solidità di squadra, mentre il DuePigrecoRoma proverà a sorprendere affidandosi all’orgoglio e alla voglia di riscatto. Novanta minuti che possono pesare molto sul cammino dei due club.

