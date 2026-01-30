Finisce 0-0 l’anticipo di Serie C2 tra Evergreen e District Seven al Secondiano Cosimi. Un pareggio che lascia qualche rimpianto ai gialloblù, ma che, per quanto visto in campo, rispecchia l’andamento di una gara molto equilibrata. La formazione di Fabrizio Fattori cercava i tre punti per proseguire la rincorsa alla zona playoff, obiettivo che resta comunque alla portata dopo un campionato fin qui positivo.

La partita è stata fortemente condizionata dalle condizioni meteo: pioggia battente, campo bagnato e alta umidità hanno inciso sul ritmo e sulla qualità del gioco. Nel primo tempo le occasioni sono state poche: all’11’ il District Seven spreca una chance clamorosa, mentre al 27’ è Tamalio a impegnare la difesa avversaria su calcio di punizione; sul ribaltamento di fronte, palo colpito dai romani.

Nella ripresa l’Evergreen alza il baricentro e spinge con maggiore convinzione. Spinelli va vicino al gol già al 2’, poi arrivano altre occasioni importanti con Giocondo, Verde, ancora Spinelli e Mojoli, ma a negare la rete ci pensa anche un attento Simorante, decisivo con un paio di interventi di grande livello. Lo 0-0 finale muove la classifica, ma lascia un pizzico di rammarico.

Nel post gara il direttore sportivo Giancarlo Miri analizza così il pareggio:

«Si poteva e si doveva fare sicuramente qualcosa in più. Le occasioni per andare in vantaggio non sono mancate e questo dimostra che i ragazzi creano, giocano e sono sempre dentro la partita. Soprattutto nel secondo tempo abbiamo mostrato, anche attraverso il ritmo, la volontà di vincerla. Va dato merito al portiere avversario, che in una o due occasioni ha effettuato parate di altissimo livello. Ci è mancato quel pizzico di cattiveria sotto porta che fa la differenza in partite come questa. Ripartiamo comunque da quanto di buono fatto: lavorando, miglioreremo anche quei dettagli fondamentali per vincere gare di questo tipo».

Si è parlato di gare giocate in questi giorni, ma c’è un sabato di sfide per quanto riguarda la C2. Big match per il Quartiere Campo dell’Oro, che alle 16 giocherà sul campo della capolista Real Fiumicino, dove di recente hanno giocato Evergreen e Atletico. I gialloverdi stanno vivendo un momento speciale: hanno raccolto più punti di tutti nelle ultime sei giornate. Bellumori e compagni hanno agganciato la zona playoff nell’ultimo turno e non vogliono fermarsi affatto. Fare risultato in terra aeroportuale potrebbe addirittura inserire il Qco nel lotto delle squadre che lotteranno per il primo posto, che significherebbe in automatico la promozione in C1. Sarà assente Vaitovich per motivi di lavoro

«Andiamo a casa della prima in classifica – afferma mister Umberto Di Maio – i risultati dicono che sono una grande squadra, con molti giocatori di categoria superiore. Sarà una partita difficile, ma ce le giocheremo a viso aperto. Una vittoria ci permetterebbe di aprire altri scenari, anche se siamo consapevoli che non sarà facile farcela».

Trasferta complicata per il Santa Severa, che vuole replicare il successo ottenuto nel posticipo contro il Città Eterna. Sempre alle 16 i neroverdi faranno visita al Corchiano, squadra molto temibile quando gioca in casa per le dimensioni strette del loro impianto, mentre, come noto, i santamarinellesi giocano in un palazzetto dalle dimensioni ampie. Ci vorrà grinta e voglia da parte del quintetto di David Dell’Università, che ha vissuto una settimana pessima per motivi personali, legati alla scomparsa della mamma. Tornando al calcio a 5, il Santa Severa non si può accontentare ed ha bisogno di macinare punti per poter guadagnare in questi attimi, quantomeno, un piazzamento con playout in casa. Gli infortunati sono ancora tanti, ma il gruppo ha dimostrato che se scende in campo con la testa al punto giusto, può dire la sua.

Niente campo per l’Atletico, che ha rinviato al 25 febbraio l’incontro con la Virtus Monterosi e si potrà preparare al meglio per il decisivo scontro di Coppa mercoledì sul campo del Don Bosco Cinecittà.

