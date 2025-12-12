Solo una squadra del territorio giocherà in casa nel fine settimana di C2. Parliamo dell’Evergreen, che ha una gara interessante alle 15 al Secondiano Cosimi contro il Corchiano, squadra pericolosa soprattutto in casa, ma che non disdegna qualche blitz. In caso di successo la formazione guidata da Fabrizio Fattori potrebbe fare un bel balzo in classifica, visto che è molto corta nella sua pancia.

Un discorso che potremmo fare anche per il Quartiere Campo dell’Oro, che avrà una gara per nulla semplice alle 15 sul campo del Grande Impero, che in casa ha già vinto contro Evergreen (con una vittoria larga) e Atletico (ma con un gol nel finale). Un successo potrebbe addirittura aprire le porte della zona playoff per i ragazzi che indossano il gialloverde. Saranno fuori per questa gara Gabriele Sarracco, Cleri, in dubbio Bellumori per un’influenza. Per il resto tutti recuperati e sarà a disposizione anche Vaitovich.

«Affrontiamo una squadra forte – dichiara mister Umberto Di Maio – costruita per salire. Giocano sul parquet e quindi sarà un po’ diverso. Per via della Coppa abbiamo svolto un allenamento in meno, ma siamo determinati e vogliamo provare a vincere la partita. Loro meritano grande rispetto per il valore che hanno».

Gara esterna davvero complicata per il Santa Severa, chiamato ad un impegno enorme alle 17 in casa della Canottieri Lazio. Lontano da casa i neroverdi hanno appena raccolto il primo punto, ma hanno bisogno di macinare successi per evitare un altro campionato con l’acqua alla gola, come dimostra il penultimo posto attuale in classifica.

«Anche stavolta avremo parecchie assenze per problemi di lavoro – spiega David Dell’Università - Savino e Zeppa ancora infortunati, mentre per Cesarini decideremo all'ultimo minuto. Sarà durissima ma faremo il massimo contro la Canottieri».

Trasferta in provincia di Viterbo per l’Atletico, che alle 15 farà visita al Vignanello, che gioca nel palazzetto di casa. Una gara che fa tornare in mentre brutti ricordi ai gialloblù, che qualche anno fa persero il playout su quel campo e retrocedettero. Ma ora la situazione è diversa, con il quintetto di Fabrizio Nunzi che sta preferendo il percorso in Coppa rispetto a quello in campionato, dove, però, deve evitare di rimanere nelle sabbie mobili della zona playout e non solo. Per quanto riguarda la formazione sorrisi per Nunzi: tutti sono a disposizione.

