L'Etruria Volley ha regalato ai suoi tifosi una domenica da cardiopalma, conquistando una vittoria fondamentale per 3-2 (25/22, 19/25, 25/18, 22/25 15-13) contro l'Eagles Volley Ceccano alla Palestra Corsini La Rosa.

La partita si è decisa al quinto set, dove l'Etruria ha compiuto una rimonta storica. Sotto per 5-11, la squadra ha trovato energie incredibili, inanellando punto dopo punto fino a chiudere il set 15-13, portando a casa due punti d'oro che la vedono ora all'undicesimo posto in classifica, a 8 punti.

Questa iniezione di fiducia è cruciale in vista del prossimo impegno. Domani, l'Etruria Volley sarà impegnata in casa a Viterbo contro la Fibra Radio Volley Life, attualmente decima con 9 punti. Sarà un vero e proprio scontro diretto per allontanarsi dalla zona calda della classifica di Serie C Regionale Maschile - Girone A.

