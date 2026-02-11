Bicchiere più mezzo pieno che mezzo vuoto per le Sniperine CRT che sabato e domenica al PalaMercuri hanno disputato tre partite di campionato femminile.

Al sabato sera, contro Torre Pellice, vittoria agevole per 4-0 e la mattina successiva bis sugellato con un perentorio 8-1.

Al pomeriggio il match clou, contro il rivale di sempre Hc Milano: il match è combattuto ma Milano è più cinico e riesce a portarsi avanti per 2-0 sfruttando con freddezze le occasioni create. Le Sniperine però non mollano e nel finale, dopo un discreto periodo di forcing, riescono a pareggiare prima con una bella azione sull'asse Padovan (gol) - Giannini (assist) e poi con una rete in tuffo di Mara Faravelli.

L'overtime non sblocca la gara e ai rigori vince Milano grazie alla rete di Guazzi.

«Il weekend ci ha dato molti spunti positivi - afferma il presidente Valentini - innanzitutto l'ampio minutaggio concesso alle giovani, che continuano a dimostrare la propria crescita, e poi il carattere della squadra che contro Milano non si è mai data per vinta andando a pareggiare una gara che si era messa molto in salita. Continuiamo ad allenarci, con l'obiettivo di arrivare pronti ai play off».

Le presenti: Eugenia Pompanin, Mara Faravelli, Martina Succi, Veronica Novelli, Eleonora Raia, Letizia Barocci, Sara Colonnelli, Gloria Padovan, Laura Giannini, Louise Ciucci, Ludovica Giancola, Desirè Capodimonte. Allenatori: Riccardo Valentini e Martina Gavazzi.

