Per ricordare il caro Ugo Lancia, amico, socio ferroviere in pensione e membro del consiglio direttivo del Dlf Civitavecchia, a partire dalle 9.30 del prossimo 27 settembre avrà inizio la 3^ edizione della due giorni del Memorial a lui dedicato e messo a punto dalla macchina organizzativa composta dai suoi amici più cari e compagni di gioco a cui Ugo ha trasferito amore e passione incommensurabili per il tennis.

I partecipanti si sfideranno nelle categorie Femminile e Maschile di Doppio Giallo. Giallo perché ci si iscrive singolarmente e solo dopo insindacabile giudizio della commissione tecnica, che valuterà il livello dei giocatori al fine di privilegiare la natura amatoriale e aggregativa del torneo, saranno formate le coppie.

Durante la fase a gironi le coppie saranno fisse, per poi essere rimescolate nella fase ad eliminazione diretta tranne semifinali e finale. La presenza dei familiari affezionatissimi al DLF e all’evento, ormai un appuntamento fisso, impreziosirà le due giornate del 27 e 28 settembre prossimi che saranno anche in questa edizione, animate da un autentico spirito ludico e amichevole oltre che da una sana competizione.

@RIPRODUZIONE RISERVATA