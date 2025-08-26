I giocatori del Dlf possono salutare il mare, perché d’ora in poi la testa sarà rivolta solo alla preparazione atletica per il prossimo campionato di Prima Categoria. Via agli allenamenti al Flavio Gagliardini per gli uomini del tecnico Flavio Borreale, tornato a far parte del Trifoglio. E proprio in occasione dello start ufficiale, con il campionato che prenderà il via ad inizio ottobre, i biancoverdi hanno anche annunciato l’elenco delle amichevoli da qui all’esordio. Primo test in famiglia venerdì 5 con una sfida alla Juniores del Dlf. Sabato 13 primo vero incrocio, questa volta contro gli Etrurians, mentre sette giorni dopo derby contro l’Evergreen, così come era stato annunciato dai gialloblù quando avevano esposto il loro piano amichevoli. Doppio impegno la settimana successiva: il 24 altro derby, questa volta con la Csl Soccer, e sabato 27 contesa con il Real Tolfa, che chiuderà il percorso di gare preliminari della stagione.

