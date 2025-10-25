Tempo di derby nel campionato di Prima Categoria. Domani alle 15 scontro pepato alla Cavaccia tra Allumiere e Quartiere Campo dell’Oro. Entrambe le squadre sono partite abbastanza bene, ma hanno dovuto fare i conti con la prima amarezza stagionale e quindi condividono il quarto posto in classifica con sei punti in tasca.

Sfida casalinga per il Dlf, che di mattina, alle 11, riceverà la visita dell’Aurora Viterbo al Flavio Gagliardini. Voglia di confermarsi per l’undici di Flavio Borreale, che vuole ripetersi dopo l’abbuffata di Grotte di Castro. Di fronte un’avversaria che, fino a questo momento, ha raccolto solamente un punto.

