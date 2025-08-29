Dopo aver disputato una partitella in famiglia per verificare la situazione fisica dei giocatori, il Santa Marinella di mister Daniele Fracassa, sarà impegnata domani pomeriggio allo Stadio Fronti alle 17,30 in una amichevole con l'Evergreen, squadra di Civitavecchia partecipante al campionato di Seconda Categoria. La formazione del presidente Paolini, allenata da Mauro Zampolini, ha ottenuto la promozione al termine di una stagione entusiasmante che ha portato in bacheca anche la Coppa Provincia di Roma. Sara quindi un test molto impegnativo per i rossoblù che dovranno mostrare di aver migliorato gli automatismi in campo dopo la sconfitta subita nella precedente amichevole con il Palombara. Il tecnico potrà contare sull'intera rosa a disposizione, ad eccezione di Del Mastro reduce da una operazione alla mano.

«Dopo 12 giorni di preparazione - dice il tecnico - sono certo che vedremo un Santa Marinella più tonico nell'amichevole con l'Evergreen. Abbiamo fatto un lavoro molto duro per arrivare a questa fase precampionato che considero importante. Il 7 settembre inizierà la Coppa Italia e noi dovremo farci trovare pronti per questo trofeo a cui teniamo molto».

D’altro canto l’Evergreen proverà a dare il massimo in un match molto allettante, contro una squadra che gioca due categorie sopra. Inoltre per Paolini e compagni si tratta del primo vero incontro dopo il via della preparazione atletica, con gli allenamenti che si stanno svolgendo al Luca Di Ianne di San Gordiano.

