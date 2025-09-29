L’Aranova si aggiudica il derby contro la W3 Maccarese, con un convincente 3-1 che rilancia le proprie ambizioni nel girone A del campionato di Eccellenza. Una vittoria maturata nella ripresa, dopo un primo tempo tattico e senza reti, che ha evidenziato la maggiore tenuta mentale e fisica della squadra guidata da mister Scarfini. La sfida parte a ritmi contenuti, con entrambe le formazioni attente a non scoprirsi. Un tentativo di Teti in contropiede accende il finale ma la sua conclusione non trova fortuna e si va al riposo sullo 0-0. I restanti 45 minuti sono tutt’altra storia. L’Aranova alza il ritmo e sfiora il vantaggio con De Mutiis che, ben servito da Colaci, spreca una grande occasione sotto porta. Al 56’ Matteoli ci prova per la W3 con una girata alta. Il match si sblocca al 59’: una percussione del devastante La Ruffa costringe il portiere ospite alla respinta corta, sulla quale si avventa Di Lillo che firma l’1-0 per i padroni di casa. La compagine maccaresana reagisce con orgoglio e trova il pareggio al 63’. Cross preciso di Di Giovanni e colpo vincente di Marinucci, lasciato colpevolmente solo in area. Ma la gioia degli ospiti dura poco. Passano cinque minuti e ancora una volta è La Ruffa a seminare il panico. Il laterale penetra in area e serve un pallone d’oro a Teti, che insacca il 2-1 da due passi. I bianconeri provano a rimettersi in carreggiata, ma l’Aranova chiude bene gli spazi e si rende pericolosa in contropiede. Nel recupero, proprio da un ribaltamento di fronte, arriva il gol della sicurezza: Calvigioni, subentrato nel secondo tempo, firma il definitivo 3-1.

IL TABELLINO. Aranova-W3 Maccarese: 3-1

Marcatori: al 59' Di Lillo (A), al 63' Marinucci (W3), al 68' Teti (A) e al 95' Calvigioni (A).

Aranova: Zonfrilli; La Ruffa, Germoni, Pellegrino, Cabella (dal 40’ pt Marini); Pucci, Mastroiacovo (dall'83' Cipriani), Fumasoni; Teti (dal 75' Lo Duca), De Lillo (dal 75' Ferrari), Segoni (dal 67' Calvigioni). A disposizione: Pezzotta, Prati, Pollace, Perugini. Allenatore: Daniele Scarfini.

W3 Maccarese: Francabandiera; Talamoni, Starace, Tisei (dall'85' Pompili), De Mutiis (dal 76' Ferretti); Buffolino (dal 57' Di Giovanni), Matteoli, Colace; Marinucci, Di Saverio, Botti (dal 70' Parrini). A disposizione: Zorzi, Andracchio, Spalletta, Papandrea, Guida. Allenatore: Andrea Zappavigna.

Ammoniti: La Ruffa (A), Segoni (A), Marinucci (W3), Talamonti (W3), De Mutiis (W3) e Parrini (W3).

Arbitro: Tiziano Caldarelli di Roma 2. Assistenti: Giuseppe Dieli di Albano Laziale e Lorenzo Cagiola di Roma 1.

Stadio: Le Muracciole (sintex), Aranova.

