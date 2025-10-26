La Comal Civitavecchia Volley centra un’altra vittoria e conferma il suo ottimo avvio di stagione battendo 3-1 Sempione in terra romana nella terza giornata del girone A di Serie C. Le rossonere civitavecchiesi, guidate dall’allenatore Alessio Pignatelli e dalla capitana Veronica Guidozzi, si confermano e restano a punteggio pieno in classifica con 9 punti dopo tre successi consecutivi nel primo scorcio del campionato della massima categoria regionale.

Le “coccinelle” dominano i primi due set (25-22, 25-23) grazie a una grande solidità, facendo sperare di poter chiudere il confronto con un certo anticipo. Ma non sarà così. Infatti Sempione reagisce nel terzo set vincendo 25-22, ma la Comal non perde affatto la concentrazione e chiude la gara con un 25-20 nel quarto parziale, che consente alle rossonere di tornare a casa con l’intera posta in palio.

«Abbiamo fatto una buona gara contro un avversario esperto e coriaceo – dichiara al termine dell’incontro Alessio Pignatelli – che ci ha impegnato molto. Nota di merito per Sara Scarano che è stata la più costante durante l’incontro e che è stata decisiva in attacco. Bene le altre che si sono alternate con momenti positivi e altri poco lucidi. Per migliorare ancora dobbiamo partire dal rendere la prestazione più costante».

Una prestazione di carattere che rafforza le ambizioni di promozione delle civitavecchiesi, capaci di imporsi anche oggi. Sicuramente ci sono ancora aspetti da limare, considerato il fatto che il gruppo non si è presentato al meglio alla partenza del campionato, per la presenza di infortuni e acciacchi, ma la speranza di poter veleggiare al 100% delle potenzialità non è certamente una montagna da scalare.

