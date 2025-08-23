Le quattro squadre del comprensorio saranno tutte nel girone A del prossimo campionato di Promozione, che presenta qualche novità rispetto allo scorso anno, anche se non ci sono stati scossoni clamorosi, con la presenza di derby già dalle primissime giornate del torneo. Questo quanto deciso e presentato dalla Lnd Lazio nel corso della Festa dei Calendari a Tivoli. Cerveteri, Ladispoli, Santa Marinella e Tolfa saranno tutte nel raggruppamento del Lazio del Nord.

Con loro anche le viterbesi Atletico Cimina Falisca, Atletico Capranica, Pescia, Pianoscarano e Tarquinia. Dal territorio ci saranno anche Atletico Monterano, Borgo Palidoro, Fiumicino e Real Campagnano. C’era attesa anche per conoscere i nomi delle romane inserite nel raggruppamento, che saranno Duepigreco, Fonte Meravigliosa, Grifone, Olimpus e Urbetevere. Tra le notizie che spiccano, c’è il fatto che il Fregene Maccarese non è stato ancora una volta collocato nel girone A.

Novità la mancanza anche delle compagini di Ostia, cosa che ha favorito l’inserimento, per esempio, del Real Campagnano, zona che negli scorsi anni non aveva trovato sulla squadra le realtà del nostro territorio. E il calendario ha inserito, anche quest’anno, subito un derby alla prima giornata, che vedrà sfidarsi, al Felice Scoponi, Tolfa e Cerveteri il prossimo 21 settembre.

Subito un banco di prova importantissimo per i biancorossi di Michele Micheli, per lui quasi un derby personale, in quanto originario di Ladispoli. Non è la prima volta che i collinari si trovano in questi contesti, come dimostra l’esordio della scorsa stagione, nel quale il Tolfa affrontò e pareggiò per 1-1 contro il Santa Marinella, sempre a via della Pacifica. Tornando al contesto odierno, trasferta romana proprio per il Santa Marinella, di scena sul campo della ripescata Duepigreco in una gara che l’undici di Daniele Fracassa dovrà provare a portare subito a casa, mentre il Ladispoli avrà subito un importante banco di prova di fronte al pubblico del Sale, contro un’altra formazione della capitale, ovvero il Grifone.

Altro derby alla seconda giornata, con l’attesissimo derby tra Cerveteri e Ladispoli, che si giocherà all’Enrico Galli. Un inizio di stagione spumeggiante per la formazione del tecnico Marco Ferretti, ma anche per il gruppo di Andrea Mastrecchia, che dovrà intensificare la propria preparazione atletica per giungere alla miglior forma a questi appuntamenti. Tutto questo il 28 settembre, che sarà anche il giorno del debutto casalingo del Santa Marinella, al Fronti contro il Borgo Palidoro. Il Tolfa, invece, sarà di scena in provincia di Viterbo contro l’Atletico Cimina Falisca, squadra che è diventata una realtà nota in tutto l’alto Lazio.

