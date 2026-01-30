Non è una gara come tutte le altre, vale praticamente quattro punti e soprattutto il possibile raggiungimento del primo obiettivo stagionale nel campionato di serie C. Impegno di sabato sera per la Ste.Mar 90 Cestistica, che alle 19.45 farà visita a Palocco in un confronto che avrà quasi la funzione di “sliding doors” per Campogiani e compagni. Infatti il quintetto di Gabriele La Rosa, partito per lottare soprattutto per l’accesso ai playoff, si trova al penultimo posto in classifica, a quattro punti di distacco dall’ottava piazza, l’ultima che conduce agli spareggi promozione di girone. Ma, al momento, lo sguardo volge soprattutto verso il basso, per evitare di disputare il playout, che, ricordiamo, interesserà ultima e penultima se a fine stagione ci saranno meno di cinque punti di scarto.

In questo momento la possibilità è scongiurata, perché, grazie al bel successo ottenuto sabato scorso al PalaRiccucci contro Città Futura, i rossoneri hanno messo sei punti di divario rispetto al fanalino di coda Palocco. E se dovessero fare risultato anche in questo scontro diretto (all’andata la Ste.Mar 90 vinse con un +12) allora i punti diventerebbero otto, cosa che lascerebbe molta tranquillità da qui al termine del campionato, che finirà già a fine marzo, anche perché i romani fanno fatica a trovare l’appuntamento con la vittoria.

«Anche questa settimana ci siamo allenati a ranghi ridotti – ammette coach Gabriele La Rosa - purtroppo la situazione fisica non è ottimale, ma ci stiamo riprendendo. Mi aspetto comunque una squadra pronta mentalmente ad affrontare una gara insidiosa, che per noi vale tanto. Garbini sarà arruolabile, mentre per Campogiani ci sarà da aspettare ancora un po’».

Nelle scorse gare si sono visti miglioramenti per la Ste.Mar 90, che sta dando molto spazio agli elementi della linea verde, con riferimento particolare a Giacomo Corneo e Cristian Serafini, che hanno dimostrato che sono delle valide risorse, con la speranza che possano trovare un buon minutaggio anche con il rientro di Campogiani e Garbini.

Palocco-Ste.Mar 90 Cestistica sarà arbitrata dai romani Andrea Iorio e Andrea Picano.

