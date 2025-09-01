Anche quest’anno ci sarà un evento pre-campionato di rilevanza interregionale per la Ste.Mar 90 Cestistica. Questa volta, però, saranno i rossoneri a dover viaggiare e, nello specifico, a farlo in direzione di Gubbio, dove il 12 e il 13 settembre, disputeranno il quadrangolare Bkg Tournament contro altre tre formazioni di serie B2, con Campogiani e compagni unici a disputare il torneo di serie C.

Partenza con le semifinali, dove di sabato alle 21 il gruppo di Gabriele La Rosa sfiderà i padroni di casa umbri, allenati da una vecchia conoscenza del PalaRiccucci, ovvero coach Lorenzo Cecchini. L’altra semifinale vedrà lo scontro tra Valdiceppo e Jesi. Domenica 13, invece, le finali, con orari fissati alle 17 e alle 19. Quindi un banco di prova importante per la Ste.Mar 90, che si batterà contro squadre di categorie superiori e che non conosce, in quanto giocano in altre regioni.

@RIPRODUZIONE RISERVATA