I risultati stanno arrivando, il gioco meno. Ma la Cpc Centumcellae ha tenuto al meglio a battesimo il suo nuovo corso e vuole imporsi anche nella terza giornata del campionato di serie C. Il programma indica una trasferta a Tivoli per i biancorossi, che scenderanno in vasca alle 16 contro lo Swimming Club. Un avversario e una città poco conosciuti nel contesto pallanuotistico, con i tiburtini che hanno sempre giocato in casa, non raccogliendo nessun punto, ma rischiando di sconfiggere la Zero9 alla prima giornata.

Il sette di Simone Feoli, invece, ha avuto ragione nei confronti di Virtus Flaminio e Antares Latina, viaggia a fari spenti, ma la sensazione è che si possa ritagliare un ruolo non da comparsa nel girone laziale. Le questioni impiantistica e spazi acqua sono state oggetto di argomento anche per la Centumcellae, che però vanta già una base per la voglia e lo spirito di sacrificio mostrati dal gruppo capitanato da Flavio Tarantino. E altri giocatori potrebbero dare linfa maggiore, se si considera che alcuni, per via di problematiche personali, finora si sono allenati senza costanza.

E poi la questione portieri che sta dando una mano: Carpentieri ha dimostrato di meritare una calottina da titolare, ma la società è riuscita a perfezionare, per ora, visto che l’11 febbraio ci sarà l’ufficialità definitiva, l’accordo con Serrentino. Quindi c’è tanta curiosità per vedere se verrà scelto l’esperto o il giovane. Ma ci sono grovigli, più che problemi, di formazione. Fuori Ballarini e Mancuso, in forse Tarantino e Stocchi per motivi di lavoro, mentre De Santis non ha ancora recuperato da un colpo subito sabato scorso e non si è allenato. Non sarebbe comunque al massimo della forma.

È giunto alla settima giornata, invece, il campionato di serie B per la Nc. Trasferta a Frosinone per i rossocelesti, di scena alle 16 in Ciociaria contro il Grifone. Arbitro Luigi Barletta di Napoli. Nei giorni scorsi il direttore sportivo Massimiliano Criscoli ha più volte attaccato il nostro giornale ed ha espresso il suo pensiero, anche ponendo degli interrogativi. Di domande ne abbiamo poste anche noi alla Nc in questi mesi, senza avere mai risposte ai nostri quesiti. Ed è per questo che nemmeno noi risponderemo alle questioni sollevate dalla Nc, fin quando non saranno sciolti i dubbi che abbiamo espresso (non tutti, ma almeno qualcuno). Una sola cosa: Criscoli paventa l’ipotesi che il nostro giornale sia “imbeccato” da qualcuno. Ma attaccare un giornale perché non esprime i pensieri di Criscoli e della Nc, non è, anche in questo caso, “imbeccare”, tra l’altro pubblicamente?

