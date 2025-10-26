Grande risultato per la Futsal Academy, che al Pala De Angelis di Santa Marinella firma l’impresa battendo 4-1 una delle squadre più forti del campionato, la Real Castel Fontana, capolista del girone di Serie B. I rossoblù civitavecchiesi di Vincenzo Di Gabriele disputano una gara perfetta per intensità e organizzazione, imponendo ritmo e personalità sin dai primi minuti, anche se ci vuole molto a sbloccare il risultato.

La prima vera occasione capita a Di Eugenio, che ruba un pallone nella metà campo offensiva, si invola verso la porta, ma il suo tiro potente viene respinto dal portiere. Poco dopo il pivot spreca una grande chance sotto porta su passaggio di Lopez. Trappolini testa la mani dell’estremo difensore avversario con un tiro dalla destra. Angolo di Santomassimo, calibra per Di Eugenio, con il tiro al volo che viene respinto dal piede del portiere rossonero Tosti.

In contropiede i padroni di casa mancano il vantaggio, suggerimento di Di Eugenio che Santomassimo, che non raccoglie in tempo il passaggio a distanza ravvicinata dalla porta. Gran parata di Schiavi, quando Bernoni va via a due giocatori e rischia di portare al gara dalla parte del Rcf. Si va all’intervallo, dove la partita esplode. Di Eugenio per Santomassimo, che vede la corsa del rientrante Morra, che non si fa pregare e incastra in rete per il vantaggio Futsal.

Di Eugenio firma il gol del raddoppio con un tiro basso ad incrociare di sinistro, che non può essere deviato dagli ospiti. Ancora il pivot, che sugli sviluppi di una punizione picchia la traversa. Sotto porta il Real Castel Fontana non riesce a pareggiare, perché Schiavi ferma la deviazione dal secondo palo. Ancora Di Eugenio, stavolta lungo per Santomassimo, lesto a depositare per il 3-0. All’improvviso il Real Castel Fontana accorcia con un tiro in diagonale. Poco dopo occasionissima per gli ospiti, che colpiscono un palo.

Ma la gara viene chiusa definitivamente con il 4-1 di Di Eugenio, che direziona di testa nella porta sguarnita su rilancio di Schiavi, mentre gli avversari erano tutti avanti con il portiere di movimento. Prestazione di spessore per una Futsal che conquista tre punti d’oro nella corsa salvezza e dimostra di poter mettere in difficoltà anche le big del torneo, anche perché la classifica vede la squadra di Di Gabriele molto in alto in classifica.

«Avevamo preparato la gara come è andata - commenta mister Vincenzo Di Gabriele - sono stati bravissimi i ragazzi a interpretarla al meglio. Complimenti a loro perché è una vittoria che vale doppio».

@RIPRODUZIONE RISERVATA