Nella terza giornata di ritorno del campionato di Seconda Categoria solita vittoria della regina Vigor Acquapendente nel gruppo A mentre nel girone C non si è giocato per il maltempo il big match tra Trevignano e Real Santa Marinella. Girone A sempre nel segno della capolista Vigor che nel testa cosa sul campo del fanalino Robur Tevere si è imposta per 4-0 ed ha portato il suo vantaggio sui cugini della Virtus Acquapendente a 9 punti visto che quest’ultima è stata bloccata in casa sul 2-2 dal Csl Soccer. Per il terzo posto rinvio forzato per il campo impraticabile della gara Gradoli-Grotte Santo Stefano, brusche frenate del Vasanello sconfitto in casa per 2-0 dal Proceno e per l’Atletico Monte Romano battuto a Piansano. Recupera posizioni il Viterbo Fc del bomber Guerriero dopo il successo a Caprarola. A completare il quadro la vittoria dell’Onano per 1-0 a Marta e del Castiglione Calcio sempre per 1-0 a Latera contro il Valentano. E proprio Valentano e Robur Tevere si stanno staccando in fondo alla classifica e sono le maggiori indiziate per le due retrocessioni dirette. Questo il programma del prossimo fine settimana, quarta di ritorno: sabato 14 febbraio alle 15 Proceno-Robur Tevere, Atletico Monte Romano-Virtus Acquaapendente, Grotte Santo Stefano-Valentano, Onano Sport-Virtus Caprarola, Vigor Acquapendente-Piansano. Alle 15,30 Castiglione Calcio-Vasanello. Domenica alle 11 Viterbo Fc.Gradoli e alle 15 Csl Soccer-Virtus Marta. Nel girone C come detto rinvio della gara V. Trevignano-Real Santa Marinella e tra le inseguitrici ne hanno approfittato la Vicus Ronciglione ed il Manziana vincenti nelle trasferte di Tolfa e contro l’Evergreen Civitavecchia ed ora ad un punto dal Real Santa Marinella e con due lunghezze di vantaggio sul Trevignano che ovviamente hanno una gara in meno. Per le altre provinciali confermano i loro ottimo periodo la Pol. Oriolo passata a Bracciano per 3-1 ed il Monterosi che in casa ha battuto 3-0 il Virtus Marina San Nicola. Per la salvezza successo pesantissimo del Cura Calcio per 3-1 nel derby contro il Blera e resta in zona critica il Sassacci battuto pesantemente a Roma dallo Sporting Real Aurelio per 5-1. Ecco i match del prossimo turno: sabato 14 febbraio alle 14,30 Pol. Oriolo-Sporting Real Aurelio. Alle 15 Blera-Evergreen Civitavecchia, Fc Sassacci-Virtus Trevignano, Vicus Ronciglione-Monterosi. Alle 17,30 Real Santa Marinella-Real Tolfa. Alle 18,15 Fregene-Cura Calcio. Domenica 15 febbraio alle 11 Manziana-Vis Bracciano e Virtus Marina San Nicola-Kasra Cerveteri