Esordio negativo dei tirrenici in questa nuova stagione agonistica. Nell’amichevole che si è disputata sabato allo Stadio Fronti, il Santa Marinella, è stata sconfitta per 2-1 dal Palombara. Dopo essere passati in vantaggio con Brutti, i rossoblù, hanno subito due gol dall’attaccante Valeriani.

«È stato un test che ci ha dato dei suggerimenti – commenta mister Fracassa – il primo tempo è stato equilibrato eben giocato, poi chiaramente abbiamo fatto delle sostituzioni facendo giocare tutti i ragazzi che abbiamo in rosa. Mi sembrava giusto perché gli under vanno messi subito in campo per vedere le loro qualità e il loro impegno in una gara vera. Abbiamo chiuso la partita con tre 2007 e due 2006. Comunque siamo contenti perché così i giocatori prendono minuti e prendono coraggio. C'è da lavorare tanto perché il gruppo è nuovo. Ci aspetta una stagione bella, da vivere forte. Siamo tornati in campo perché i carichi di lavoro sono importanti comunque i ragazzi sono un po' stanchi ma noi lavoreremo per migliorare sempre di più questo nuovo Santa Marinella». Sulla questione dei gironi interviene il direttore sportivo.

«Sulla composizione del girone c’è stato un cambiamento radicale perché non ci sono più le squadre di Ostia – dice Stefano Di Fiordo – visto che ce n’erano sempre cinque o sei squadre lidensi. Ho visto che hanno inserito altre società di Roma, tra cui l'Olimpus che è un'ottima squadra, l'anno scorso è arrivata seconda nel suo girone. Avremo insomma un campionato sulla carta molto competitivo perché, calcolando le squadre come Tolfa, Ladispoli, che ha preso in blocco parecchi giocatori del Grifone Gialloverde, l’Olimpus e ci metto anche noi, sarà una bella battaglia. Ci siamo tolti diciamo qualche campo un po' caldo, come poteva essere quello delPescatori e dell'Ostiantica. C'è anche il Fiumicino che è sceso dall'Eccellenza e che ha già un buon blocco. Dovremo essere bravi e regolari fino alla fine».

