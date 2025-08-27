CIVITAVECCHIA – Momenti di tensione qualche sera fa al parco del Pincio, dove due adolescenti sono state derubate delle proprie borse da un gruppetto di coetanei.

L’episodio si è verificato poco dopo la mezzanotte. Quattro ragazzi – tre maschi e una ragazza – si sono avvicinati con una scusa alle due giovani sedute su una panchina. In pochi istanti, la ragazza del gruppo ha afferrato le borse e si è allontanata insieme agli altri, intimando alle vittime di non avvisare la polizia.

Le minacce non hanno avuto effetto. Le ragazze hanno subito allertato il 113 e, grazie alle descrizioni fornite, gli agenti di una volante hanno rintracciato i responsabili nel giro di poco tempo. Tra loro, anche la giovane che materialmente ha sottratto le borse, che a quanto pare risulta minorenne.

Il bottino ammontava a poche decine di euro, ma per i quattro è scattata la denuncia a piede libero per rapina impropria.