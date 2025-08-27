CIVITAVECCHIA - Il Comune si candida al finanziamento regionale da 1 milione di euro per riportare nel circuito dell’Edilizia residenziale pubblica nove alloggi oggi non assegnabili per carenze manutentive. La Giunta ha approvato la relazione descrittiva e autorizzato la presentazione dell’istanza. Obiettivo: aumentare rapidamente l’offerta abitativa per le famiglie in graduatoria.

Gli interventi riguardano unità in via Francesco De Sanctis, via Giacomo Matteotti, via Lorenzo Betti e via Ascanio Fiori; per lo stabile di via De Sanctis sono previste opere sulle parti comuni. Il progetto copre manutenzioni straordinarie complete: rifacimento di impianti (elettrico, idrico, gas, termico-clima), bagni, infissi, pavimenti e tinteggiature, con adeguamenti di citofonia condominiale, portone, atrio e vano scala. Il quadro economico stima 678.600 euro per lavori (manodopera 149.292, sicurezza 33.930 ), 107.142,13 di somme a disposizione e 180.327,87 di IVA, per un totale di 1milione di euro; importo soggetto a ribasso 529.308 euro. Il Comune chiederà deroga ai massimali di costo per la quota di efficientamento energetico. Se la domanda sarà accolta, l’intervento verrà inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche 2025-2027 e si procederà con gara e cantieri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA