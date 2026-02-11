Riparte con un nuovo incarico l’avventura di Pietro Bosco nel calcio giovanile. La Virtus Marina di San Nicola gli ha infatti conferito il ruolo di direttore generale, con l’obiettivo di accompagnare il giovane sodalizio – nato pochi anni fa – verso il raggiungimento di categorie importanti con le proprie squadre del settore giovanile.

Bosco, lo scorso anno, aveva interrotto il rapporto con la prima squadra del Ladispoli, impegnata nel campionato di Eccellenza, scegliendo poi di restare in stand-by in attesa della proposta giusta. Proposta che è arrivata proprio dalla Virtus Marina di San Nicola.

«Avevo avuto alcune proposte che, valutandole, erano troppo distanti rispetto alle mie richieste, soprattutto per quanto riguarda la lontananza chilometrica – ha riferito Pietro Bosco – mi è arrivata la chiamata da Marina San Nicola, ho parlato con il presidente, ci siamo trovati e abbiamo discusso di obiettivi, criticità e di cosa si può fare. La struttura è bella, ha tutte le caratteristiche per lavorare bene. Per coltivare l’ambizione di conquistare le categorie bisognerà strutturare gli organici, avere una visione sul futuro e affidarsi ai profili giusti. Ci sarà da pedalare, ma sono contento dell’incarico: lavoreremo per fare della Virtus una società forte e competitiva».

@RIPRODUZIONE RISERVATA