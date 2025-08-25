Prende progressivamente forma la nuova stagione della 3epcBio Asp Civitavecchia che sarà impegnata nel girone C del campionato di serie C femminile al via ad ottobre prossimo.

La scorsa settimana la squadra ha iniziato preparazione atletica dopo la meritata pausa estiva al termine di una stagione in cui il gruppo, partito due anni fa sotto la direzione di Giovanni Guidozzi, ha consolidato le basi e conquistato un ottimo sesto posto dietro le prime inarrivabili cinque.

Proprio il tecnico rossoblù ha commentato così l’avvio della nuova stagione: «Abbiamo iniziato la preparazione fisica con una gradita novità nel nostro staff ovvero l’inserimento di Francesco Capparella come preparatore atletico. Dopo i test fisici questa settimana inizieremo con il lavoro tecnico di gruppo».

Per Guidozzi lo stile comunicativo è sempre con i piedi per terra e molto orientato al lavoro, ma dopo il buon livello espresso la scorsa stagione della ragazze è difficile non menzionare obiettivi diversi dalla salvezza: «Il nostro obiettivo è provare a migliorare un po’ il sesto posto dell’anno scorso, ma principalmente dovremo lavorare giorno per giorno per consolidare e migliorare il gruppo. La rosa della squadra è simile a quella dello scorso anno; non ci sarà Martina Paoli e, almeno per ora, non sarà disponibile Matilda Agostini per impegni lavorativi, mentre è tornata l’esperta Elena Trezza che come palleggiatrice che affiancherà Elena Pantalone nel suo buon percorso di crescita. Mara Torresi sarà confermata in pianta stabile così come tutto lo staff tecnico».

L’impressione è che la squadra sia bene attrezzata per disputare un buon campionato in serie C e magari provare ad affacciarsi in zona play-off, senza troppe pressioni.

Ecco la composizione definitiva della 3epc Bio Asp Civitavecchia per la stagione 2025/2026:

Allenatore Giovanni Guidozzi, allenatore in seconda Andrea Cernicchiaro, preparatore atletico Francesco Capparella

Dirigenti: Elia Pantalone, Sandro Marcorelli e Massimo Capuani.

Rosa delle giocatrici.

Martello: Federica Belli (capitano), Claudia Cammilletti, Giulia Coppola e Viola Silveri

Opposto: Mara Torresi, Rebecca Capuani

Palleggiatrice: Elena Pantalone ed Elena Trezza.

Centrale: Carlotta Donati, Elis Spalletta ed Elena Paolini.

Libero: Claudia Anniballi e Claudia Cernicchiaro

Questa rosa rappresenta il punto di partenza della stagione ma qualora le condizioni tecniche e di classifica lo permettano saranno possibili inserimenti di atlete provenienti dalla selezione giovanile under 18, così come già avvenuto lo scorso anno.

