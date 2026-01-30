Il Comune di Civitavecchia ha ufficialmente aperto l’avviso pubblico per la presentazione delle candidature al Premio “Città di Civitavecchia – Eccellenze dello Sport 2025”, riconoscimento destinato a valorizzare atleti, squadre e società sportive che si siano distinti nel corso dell’anno in competizioni ufficiali riconosciute dal CONI.

Il premio è rivolto a: atleti individuali, squadre e società sportive, atleti civitavecchiesi che svolgono la propria carriera sportiva fuori città, che abbiano ottenuto risultati di rilievo nel 2025.

In via ordinaria, sono ammessi: per Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e Discipline Sportive Associate (DSA): piazzamenti dal 1° al 3° posto in ambito regionale, partecipazioni a finali nazionali (con indicazione del piazzamento) e competizioni internazionali ufficiali; per Enti di Promozione Sportiva (EPS): esclusivamente risultati di livello nazionale o internazionale con piazzamenti dal 1° al 3° posto. Potranno inoltre essere valutati, in maniera discrezionale, risultati o partecipazioni di particolare rilievo nazionale o mediatico, come manifestazioni a diffusione nazionale o televisiva, purché riconducibili a discipline sportive o motorie.

È possibile candidare più atleti e/o più squadre all’interno dello stesso modulo, allegando la documentazione ufficiale a supporto dei risultati dichiarati. Il modulo di candidatura può essere richiesto all’indirizzo email eccellenze.sport@comune.civitavecchia.rm.it e dovrà essere compilato, firmato e inviato allo stesso indirizzo entro e non oltre lunedì 16 febbraio 2026.

@RIPRODUZIONE RISERVATA